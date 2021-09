Empresários criam plataforma para facilitar negócios em saneamento básico

Com as oportunidades criadas pela revisão do marco legal do saneamento no ano passado, três empresários com passagens pelo setor, nas áreas pública e privada, lançaram uma plataforma para integrar soluções e promover parcerias em saneamento. A proposta da Cristalina, nome da nova empresa, é atuar como prestadora de serviços, assessorando investidores financeiros e operações de saneamento em concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs).

Yves Besse, presidente da Cristalina, foi CAB Ambiental (atual Iguá) e presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Privados dos Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon); Paulo Uebel, vice-presidente, atuou como secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia entre 2019 e 2020; e Daniela Pinho, diretora-executiva, também esteve na CAB Ambiental. Diante das necessidades do País, este é um mercado tem potencial de movimentar R$ 700 bilhões para universalização de água e esgoto, até 2033.

