Empresários da construção estão otimistas com governo Bolsonaro

O governo Bolsonaro e sua agenda reformista obtiveram adesão em peso entre a nata do empresariado do mercado imobiliário. Pesquisa feita com 90 executivos das principais companhias do setor em fevereiro mostra que 97,7% entendem que a mudança de gestão federal e as novas diretrizes econômicas terão efeito positivo para os negócios do ramo. Os dados foram levantados pelo Global Real Estate Institute, clube de negócios com atuação em mais de 20 países.

Guinness book. A sondagem mostrou também um otimismo recorde nas rodinhas de empresários da construção. Para 87,4% dos entrevistados, suas empresas devem apresentar números bons ou excelentes nos 12 meses pela frente. Na última pesquisa, em novembro, eram 72,4%. Esse porcentual de otimismo também é o mais alto desde que a pesquisa que começou em 2016. (Circe Bonatelli)

