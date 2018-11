Empresários da construção se animam com fim da corrida eleitoral

O fim da corrida eleitoral revelou que o setor imobiliário guarda perspectivas positivas para o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Para 67,8% dos empresários, a expectativa para a próxima gestão é boa e para 14,4%, ótima. Outros 13,2% veem como regular, 4,0%, ruim, e 0,6%, péssima.

A pesquisa foi realizada pelo Global Real Estate Institute (GRI), clube de negócios presente em 14 países. O levantamento ouviu, entre 29 de outubro e 1º de novembro, 175 empresários, investidores e executivos do alto escalão de companhias do setor com atuação no Brasil.

Animados. A pesquisa mostrou ainda que as expectativas dos entrevistados quanto à performance de suas empresas evoluíram: 72,4% projetam resultados bons ou excelentes nos 12 meses seguintes. Em agosto, essa fatia estava em 56,3%, diante das incertezas sobre os rumos políticos do País.