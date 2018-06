Empresários da construção se dizem mais otimistas e ampliam investimentos

Os empresários do mercado imobiliário estão mais otimistas com o cenário do Brasil e passaram a acelerar os investimentos, conforme revela levantamento feito pelo Global Real Estate Institute com 158 executivos do alto escalão do setor. A pesquisa mostra que 75,8% estão ampliando os negócios, patamar acima de 54,8% registrado há um ano. A parcela daqueles que esperam resultados bons ou excelentes para suas empresas nos próximos 12 meses também subiu consideravelmente, passando de 47,9% para 72,1%.

Cautela à frente. As eleições podem esfriar os ânimos no segundo semestre. Para 20,5% dos executivos, o pleito terá impacto alto e potencialmente duradouro sobre os investimentos. Já 19,2% esperam impacto alto, mas de efeito temporário. (Circe Bonatelli)

