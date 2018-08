Empresários da indústria pesqueira tentam fomentar negócios na Noruega

Um grupo de empresários do setor pesqueiro brasileiro, representantes da Peixe BR (Associação Brasileira de Piscicultura), participa nesta semana de uma das principais feiras internacionais de pescado, a NOR-Fishing, buscando estimular seus negócios.

Por aqui. Localmente, a indústria pesqueira brasileira padece por conta de discussões pendentes no governo, relacionadas a licenças ambientais e utilização de águas da União, que contribuem para uma balança comercial negativa ao setor. Apesar de ter capacidade para suprir o mercado local, a indústria teve déficit da balança de pescados de cerca de US$ 1 bilhão, segundo a Peixe BR. O número deve se repetir em 2018, ao qual a alta do dólar deve pesar.