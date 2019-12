Empresários estão preocupados com relação do Planalto e Congresso em 2020

Embora considerem boas as perspectivas de crescimento de suas empresas em 2020, empresários à frente das 40 maiores companhias do País, e que mensalmente se reúnem na Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham Brasil), temem em relação à capacidade de o presidente Jair Bolsonaro liderar a relação do Planalto com o Congresso. A preocupação apareceu em uma pesquisa realizada pela Amcham, onde 69% dos empresários identificou a questão da governabilidade como preocupante.

Ainda assim….

Para 72% dos empresários a retomada econômica deve prosseguir em 2020, com melhorias nos indicadores de consumo e produção. Outros 25% enxergam um cenário igual a 2019, com possibilidade de evolução dos indicadores só em 2021. As projeções para o crescimento do PIB variam entre 0% e 2% para 56% dos empresários. Os otimistas compõem 44% dos entrevistados, que apostam na expansão do PIB acima de 2% no próximo ano.

Em casa

Em relação aos seus próprios negócios, a empresariado vê 2020 como um ano positivo. Para 85% dos 40 entrevistados, o faturamento deve ser até 10% maior que o realizado este ano. A parcela que acredita em um ano “muito bom”, com faturamento acima de 10%, é de 52% dos executivos. Já 33% deles apostam em uma projeção “boa”, com indicadores internos entre 5% e 10% considerando seu orçamento de 2019. Uma parcela menos otimista, de 15% dos consultados, apontou um previsão de crescimento entre 0 e 5%.

