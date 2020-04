Empresários não têm consenso sobre retomada; só metade a espera em 2020

Com a maior parte dos negócios “muito afetados” pela crise deflagrada pela pandemia do novo coronavírus, não há um consenso sobre quando virá a retomada. Pesquisa do Instituto Sociollog com 500 empresários no Brasil mostra que metade dos entrevistados acreditam que ela virá ainda em 2020. O levantamento foi feito entre os dias 1º e 16 de abril.

Como será o amanhã? O restante tem opinião dividida. Enquanto 25% dos empresários esperam que a retomada dê as caras somente no ano que vem, os outros 25% ou não sabem ou acreditam que isso ocorrerá apenas depois de 2023.

Risco. A maioria dos empresários olha com preocupação o fechamento do comércio como estratégia ao combate à covid-19. Cerca de 60% dos entrevistados preferem assumir o risco do aumento da disseminação do vírus do que a manutenção das medidas de isolamento, consideradas fundamentais para salvar vidas e conter a curva da doença, conforme a pesquisa capitaneada pelo mestre em Metodologia de Pesquisa Social pela London School of Economics and Politics, Wladimir Machado.

