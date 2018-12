Empresários planejam investir mais em 2019

Coluna do Broadcast

Os empresários brasileiros querem investir mais no ano que vem. Pesquisa realizada pela Boa Vista SCPC no terceiro trimestre deste ano mostra que 38% dos executivos planejam investimentos superiores para o próximo ano em relação aos praticados em 2018, aumento de quatro pontos porcentuais em relação a igual intervalo de 2017.

Esperança

O maior otimismo também é observado na expectativa de faturamento para 2019. No terceiro trimestre, 45% disseram acreditar que irão faturar mais, contra 39% no mesmo período do ano anterior.

