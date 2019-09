Empresários reeditam Feirão da Caixa após Banco deixar comando

As três principais associações de empresários do mercado imobiliário de São Paulo – Abrainc, Secovi e Sinduscon – se uniram para retomar o tradicional feirão de imóveis que deixou de ser organizado pela Caixa Econômica Federal este ano, após 14 anos seguidos. O novo evento foi rebatizado de Salão do Imóvel SP e reunirá ofertas de 39 incorporadoras no Expo Center Norte, na capital paulista, entre os dias 18 e 20 de outubro. A principal novidade será a oferta de imóveis de todos os padrões, desde Minha Casa Minha Vida, até médio e alto padrão. Nos anos anteriores, também havia imóveis de todas os categorias, mas a estrondosa maioria era do segmento popular. Embora tenha deixado o comando, a Caixa será patrocinadora e único agente financeiro presente.

Cada um por si. A Caixa terá uma central de atendimento para simulações de crédito no local e colocará à venda unidades de seu estoque de bens retomados por calotes de mutuários. O banco deixou de organizar sozinha um feirão amplo e coordenado, com presença em várias cidades, fato que pegou construtoras de surpresa no primeiro semestre e causou perda de vendas. De agora em diante, as associações empresariais que se interessarem por um feirão terão de tocar o evento por conta própria em cada cidade, como já tem ocorrido em algumas regiões, e o banco entrará como patrocinador. Sem uma frente única nacional e com menor publicidade, estima-se que o volume consolidado de vendas no País fique abaixo do patamar de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões dos anos anteriores.