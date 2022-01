Empresas ampliam busca por conselheiros consultivos para aprimorar digital

Os esforços para acelerar a transformação digital e melhorar a diversidade nas empresas impulsionaram a demanda por conselheiros consultivos nas companhias. O grupo reúne profissionais com experiência em gestão para atuar como se fossem mentores para os negócios. O trabalho tem foco no dia a dia da administração, com reuniões mais frequentes, enquanto o Conselho de Administração se ocupa mais análise estratégica.

A Exec, firma de recrutamento e consultoria executiva selecionou 152 conselheiros no ano passado, dos quais 60% consultivos e 40% de administração. De cada três candidatos escolhidos, um é de perfil diverso, e a maior parte tem uma visão mais moderna do que a tradicional dos conselheiros de administração, como explica o sócio Sérgio Simões. O principal trabalho é criar nas empresas, de todos os portes, um perfil mais digital e diverso.

A consultoria cresceu 30% em 2021 na quantidade geral de posições fechadas. A área de board mais do que dobrou. A demanda por cargo de conselheiro consultivo saltou 178%, responsável por 72% das posições em 2021, e o de administração respondeu por 64% de evolução. A tendência é continuar nesse ritmo, pois este ano haverá muita troca, com novos mandatos para o biênio 2022/2024.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 21/01/22, às 18h10.

