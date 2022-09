Empresas anteciparam liquidez e estão preparadas para turbulências, diz japonês MUFG

Eduardo Schultz, vice-presidente do MUFG Foto: MUFG Brasil/Divulgação

A demanda por crédito entre as grandes empresas brasileiras e multinacionais japonesas tem sido menor entre os últimos dois a quatro meses em relação ao ritmo visto nos meses finais de 2021 até os primeiros deste ano. A constatação é do vice-presidente do MUFG, Eduardo Schultz, que aponta para as eleições presidenciais no Brasil e a percepção de mudança no patamar do juro norte-americano como os motivos de antecipação de necessidades de liquidez pelas companhias, em conversa com o Broadcast.

“As empresas estão observando o cenário de possível instabilidade e preparadas para turbulências”, afirmou Schultz. De acordo com ele, não existe de qualquer forma temor de que o pleito presidencial, apesar de polarizado, provoque rupturas. “O conforto é grande com o fato de o Brasil ser uma democracia estabelecida”, diz.

Mesmo assim, o banco viu sua carteira de crédito, incluindo operações de câmbio, crescer 46% em 12 meses para R$ 4,8 bilhões. No período de seis meses de 2022, o lucro foi de R$ 42 milhões, 28% maior do que no mesmo intervalo de 2021.

A desorganização de cadeias foi e continua sendo um elemento perturbador para o mercado, na avaliação do executivo. Para Schultz, o impacto da pandemia tem sido maior do que a guerra Rússia contra a Ucrânia entre seus clientes. “Temos grande parte de nossa carteira de clientes na indústria automotiva, que sofreu muito com falta de chips e que ainda não normalizou”, afirma.

Segundo ele, poucas empresas da carteira de clientes do banco foram afetadas pelos problemas gerados pela guerra, incluindo exposição a companhias que entraram na lista de sanções do Ocidente contra a Rússia.

Tampouco a inadimplência tem se mostrado um ponto de preocupação, já que, afirma, as grandes empresas têm navegado com tranquilidade no ambiente desafiador de curto prazo. “A alta do juro é um ponto de preocupação, mas as companhias de nossa carteira já alongaram suas dívidas”, acrescenta.

Subsidiária brasileira do banco foca em digitalização

O MUFG tem aproximadamente 400 subsidiárias de empresas japonesas em sua carteira de clientes, o que corresponde a quase totalidade das 450 presentes no Brasil, de acordo com Schultz. O passo mais importante que a subsidiária brasileira está dando neste momento é na direção da digitalização, seguindo as diretrizes estabelecidas globalmente pelo presidente da do grupo japonês, Hironori Kamezawa.

Há um ano, Kamezawa oficializou a missão da digitalização, comunicando ao grupo o novo objetivo estratégico. Mas os esforços já vinham acontecendo para acompanhar as mudanças no setor bancário que datam de vários anos.

“A jornada é enorme e estamos longe de sermos uma fintech ou uma startup. O banco tem 360 anos e 103 anos no Brasil, além de operarmos em mais de 50 países no mundo, e leva tempo para dar resultado”, lembra Schultz.

Parcerias com fintechs

No Brasil, alguns projetos e produtos lançados recentemente estão centrados no câmbio e no financiamento das cadeias de fornecedores dos clientes. “Precisamos de soluções digitais e temos feito isso internamente e em parcerias com fintechs”, afirma Schultz.

As parcerias não acontecem, no entanto, com a mesma velocidade que outras instituições brasileiras têm feito para acelerar a transformação de processos para o digital. São pontuais, de acordo com Schultz, enquanto várias outras soluções são trazidas dos labs no Japão e no Vale do Silício.

Embora o peso da idade apareça, as vezes, como uma dificuldade às mudanças, Schultz afirma que o MUFG tem senso de urgência e um caminho bem definido. “Nossa equipe é bastante jovem e não há resistência”, ressalta.

