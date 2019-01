Empresas aumentaram esforços para automação em 2018

Coluna do Broadcast

Cresceu ao longo deste ano os esforços para implementação de processos e recursos de automação nas empresas brasileiras, segundo a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. Com base na forma como as empresas atuam em áreas como logística, operações e atendimento, foi criado um índice para medir o nível de automação. De 2017 para 2018, comércio e indústria brasileiros cresceram 8% nesse indicador, sinalizando uma maior maturidade.

Melhorias

O foco de maior investimento da indústria em automação durante o ano de 2018 foi em atendimento e relacionamento com o cliente. Já no varejo, o estudo da GS1 destaca que aumentou a integração entre as operações de apoio (back office) e a parte de pagamento nos caixas, o chamado ‘checkout‘. //DAYANNE SOUSA

