Empresas brasileiras estão atrás de colaboradores na questão digital

A maioria das empresas brasileiras está um passo atrás de seus colaboradores sob a ótica da tecnologia digital. O estudo anual Technology Vision 2019, da consultoria Accenture, com recorte para Brasil, mostra que 70% das companhias consultadas concordam que seus funcionários são mais maduros do que sua organização no quesito digital, resultando em uma força de trabalho que está à “espera” da organização recuperar o atraso.

Vira, vira, vira. O levantamento revela ainda um ponto de virada nas empresas: enquanto a tecnologia digital era uma vantagem competitiva há alguns anos, agora é esperada em todos os negócios. A maioria (95%) já testa uma ou mais novas tecnologias, as chamadas DARQ e que incluem, por exemplo, a inteligência artificial.

Está dado. Para 92% das empresas ouvidas pela Accenture no Brasil, a demografia digital oferece às organizações uma nova maneira de identificar oportunidades de mercado para necessidades não satisfeitas dos clientes. Além disso, o mesmo porcentual concorda que a integração de customização e entrega em tempo real é a próxima grande onda de vantagem competitiva.

