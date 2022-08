Empresas buscam captar R$ 25 bi em debêntures, mesmo com proximidade de eleição

A menos de 45 dias das eleições, o fôlego de empresas para captar recursos não dá mostras de se esgotar. Cerca de R$ 25 bilhões em emissões de debêntures (títulos de dívida) estão sendo preparados para chegar aos investidores até o fim de setembro. Entre os nomes das companhias que querem acessar o mercado de renda fixa, estão CSN Cimentos, os varejistas Carrefour e Atacadão, a 3R Petroleum e a Oncoclínicas.

Nos três maiores bancos que coordenam as emissões – Itaú BBA, Bradesco BBI e BTG Pactual -, o volume de ofertas em preparação (o chamado pipeline) é forte. No BTG são 50 operações, mesmo em um ambiente com incerteza eleitoral, juros em alta e cenário externo menos favorável, segundo o sócio do banco André Esteves disse em evento. A grande maioria das emissões é para financiar investimentos, seja expansão de negócios, sejam aquisições.

Recursos serão usados em investimentos

O Atacadão anunciou a emissão de R$ 1,5 bilhão para bancar a compra de alimentos. A 3R está captando R$ 600 milhões para financiar aquisições, mesmo uso da Itaúsa, que lançou R$ 3,5 bilhões para ajudar a pagar a compra de uma fatia da CCR. Já a Irani Papel e Celulose está emitindo R$ 720 milhões para usar em suas atividades de agronegócio, como reflorestamento e aquisição de defensivos agrícolas.

Companhias já captaram quase R$ 160 bi no primeiro semestre

Apesar do forte apetite, as emissões previstas para os meses de agosto e setembro não devem superar em valor o mesmo período de 2021, quando somaram R$ 43 bilhões, segundo dados da Anbima. Isso porque, as companhias já captaram quase R$ 160 bilhões nos primeiros seis meses deste ano, com crescimento acima de 30% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. A maioria das ofertas, inclusive as deste mês, está sendo feita somente para investidor qualificado, aquele com ao menos R$ 1 milhão para investir.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 22/08/2022, às 13h15.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.