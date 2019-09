Empresas de capital fechado ainda engatinham no quesito governança, diz IBGC

As empresas brasileiras de capital fechado ainda gatinham em termos de governança corporativa. Avaliação inédita feita pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que será divulgada amanhã, dia 02, em Congresso da entidade, aponta que essas empresas atingiram uma pontuação de 34,6, em uma escala de 0 a 100. Assim, de acordo com a métrica da associação, a classificação é de estágio inicial de governança corporativa. Empresas com faturamento acima de R$ 400 milhões, as de grande porte, atingiram o melhor resultado nessa coleta, com pontuação de 46,6 pontos. As menores, com faturamento de até R$ 20 milhões, ficaram na ponta oposta, com 19,1 pontos.