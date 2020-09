Empresas de tecnologia de educação se unem para liderar transformação nas escolas

Observando as dores de seus clientes com o isolamento social na pandemia, as empresas de tecnologia voltadas para a educação Edutt, Youtz e Nuvem Mestra, se uniram para abraçar um mercado bastante promissor e que se viu repentinamente obrigado a adaptar conteúdos para o ensino remoto e digital. A estratégia é ambiciosa. Com uma carteira com 700 clientes entre escolas, como o Pueri Domos, Cultura Inglesa e Maple Bear, além de universidades e presença também no Chile, Argentina e Colômbia a nova empresa, Inicie Educação, quer alcançar R$ 100 milhões em valor de mercado em três anos. Nesse percurso, estará focada em ganhar musculatura, por meio de aquisições e expansão da rede, mirando, ao final, a atração de um sócio-investidor.

Tamanho. Em termos de faturamento, as três juntas somam cerca de R$ 7 milhões. Com a união, projetam elevar esse número para R$ 10 milhões até o final do ano e mais que dobrar em 2021, para os R$ 24 milhões.

Proposta. O projeto da Inicie Educação consiste em dar as escolas tudo o que precisam em um único provedor digital, passando de formação de docentes, gestão do aprendizado, temas e conteúdos, até soluções tecnológicas. A Nuvem Mestra, com cinco anos de estrada e desenvolvedora da metodologia, já é a principal parceira da Google for Education na América Latina.

