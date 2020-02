Empresas de tecnologia estão tirando clientes das seguradoras tradicionais

A tecnologia está mudando a forma de se fazer negócio em diversos tipos de mercados, até nos mais tradicionais, como o de seguros. Pesquisa da consultoria Bain & Company, feita com mais de 170 mil clientes em 16 países, mostrou que muitos deles confiam mais em uma empresa de tecnologia do que numa seguradora tradicional. Ou seja, estariam propensos a adquirir seguro dessas novas companhias. No Brasil, por exemplo, 66% dos entrevistados classificam as grandes empresas de tecnologia de forma mais positiva que as seguradoras. Nos Estados Unidos, esse porcentual é de 39%.

