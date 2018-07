Empresas de tecnologia se fundem com foco no pequeno varejo

A Via Indicadores, com foco no varejo em geral, e a CSC.educ, dedicada a instituições de ensino, decidiram se unir para ganhar escala no segmento de tecnologia. A partir da Via.CSC, nova empresa que começa 2018 operacional, miram dobrar a base atual de clientes, que soma 150 nomes já no primeiro ano de atuação. A meta é ir ainda mais além e chegar a 3 mil clientes em 2022. Na mira, estão, principalmente, pequenas e médias empresas nos segmentos de varejo, bares e restaurantes e educação.

Poder de fogo

Para ganhar mercado, a nova Via.CSC vai investir mais de R$ 2 milhões em 2018. Com a fusão da Via Indicadores e da CSC.educ, o poder de investimento em desenvolvimento tecnológico do grupo resultante, de acordo com o presidente da nova empresa, Rodrigo Martins, se amplia em dez vezes.

