Empresas devem elevar gasto para se proteger de ataques cibernéticos

Coluna do Broadcast

As empresas brasileiras deverão ampliar o cuidado em relação aos ataques cibernéticos em 2019. Neste ano, segundo a empresa de segurança e proteção de dados Eco IT, alguns dos principais alvos dos criminosos cibernéticos serão a propriedade intelectual, a internet das coisas residencial, credenciais de identidade na nuvem, assistentes digitais e plataformas de redes sociais. Por conta da maior demanda, a companhia de TI projeta crescer 50% em relação ao ano passado no atendimento a resposta a incidentes rasomware (vírus), que é um tipo de malware que sequestra o computador da vítima e cobra um valor em dinheiro pelo resgate.

