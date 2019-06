As empresas estão mais dispostas a contratar profissionais com 50 anos ou mais. O 8º Índice de Confiança Robert Half (ICRH) mostra que 91% das companhias agregariam um profissional com esse perfil em seu quadro de funcionários. As áreas mais propensas a receber um profissional com curso superior e nesta faixa etária são: Administrativo (75%), Gerência (70%), Contabilidade (60%), Jurídico (52%) e Tecnologia (35%)