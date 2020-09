As adaptações e os investimentos necessários para atender as novas exigências da Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) deverão consumir entre 15% e 20% do orçamento destinado à tecnologia das empresas neste ano. O cálculo foi feito pela consultoria Bip, que atua em transformação digital.

Contato: colunabroadcast@estadao.com