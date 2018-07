Empresas investem 21% a mais em treinamento de funcionários em 2017

Mesmo em um cenário de desemprego ainda elevado, o investimento anual das empresas brasileiras em treinamento e desenvolvimento (T&D) cresceu 21% em 2017, atingindo uma média de R$ 788 por trabalhador, de acordo com pesquisa realizada pela Integração Escola de Negócios, em parceria com a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e a Carvalho & Mello Consultoria Organizacional. No ano passado, as empresas gastaram 0,63% do faturamento bruto investido em T & D, ante o valor de 0,46% investido em 2016.

Ainda baixo. O número, porém, é muito inferior ao investido pelas empresas dos Estados Unidos, por exemplo, onde o porcentual do faturamento aportado em treinamento e desenvolvimento dos funcionários foi de 1,43%, mostra o estudo.

