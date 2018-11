Coluna do Broadcast

As empresas da América Latina devem dobrar seus gastos em serviços de nuvem e hardware, para US$ 11 bilhões em 2021, segundo estudo da International Data Corporation (IDC). Na Avaya, por exemplo, 100 mil clientes em âmbito global utilizaram a ferramenta “Powered By”, de serviço de nuvem, em seu primeiro ano de lançamento, sendo que na América Latina e América do Norte foram 20 mil.