Empresas médias focadas em crescer querem gastar até US$ 10 mi com M&A

Uma boa parte dos empresários de companhias de médio porte que planejam expandir seus negócios considera investir em média US$ 10 milhões em fusões e aquisições. De acordo com levantamento feito pela consultoria Grant Thornton, 46% dos empresários pesquisados pensam em crescer seu negócio com a associação ou compra de outra empresa, e quase a metade desse grupo (40%) calcula gastar esse montante.

Recorte. Os empresários entrevistados estão à frente de companhias com faturamento anual entre R$ 50 milhões a R$ 1 bilhão. É a primeira vez que a consultoria faz esse levantamento e não há, portanto, um comparativo. Mas o entendimento dos analistas do estudo é de que os volumes indicam o momento positivo no mercado de fusões e aquisições no País.

