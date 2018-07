Apesar de ser uma tendência, as empresas ainda não têm total confiança em manter seus dados no serviço de nuvem. Pesquisa feita pela consultoria McAfee com 100 executivos da área de tecnologia mostra que 76% deles já rastrearam um incidente de malware vindo de um aplicativo na nuvem, como o Dropbox e o Office 365.

