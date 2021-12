Empresas preveem atrasos com fornecedores nos próximos 12 meses

As empresas esperam atrasos de pagamentos de maneira generalizada, no próximo ano. Mais de 70%, das 700 companhias entrevistadas pela empresa de gestão de crédito Intrum no Brasil, acreditam haver risco de atrasos a fornecedores e aumento da inadimplência.

Em momentos de contração econômica, o controle de caixa é um dos grandes desafios das companhias, diz o CEO da Intrum, Ulisses Rodrigues. Em média, as empresas levam de 40 a 60 dias para pagar fornecedores, a depender do setor.

A pesquisa foi feita com companhias de todos os portes, nos setores de hotelaria, financeiro, tecnologia, consumo e transporte. De origem europeia, a Intrum é especializada na aquisição de créditos problemáticos e reestruturação de empresas.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 06/12/21, às 13h38.

