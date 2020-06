Empresas que buscam recursos para crescer retomam captação e fila bilionária de ofertas anda

As empresas com planos de expansão começaram a tirar da gaveta suas ofertas de ações. O cenário formado com juro real zero no Brasil e liquidez externa sem precedentes, por conta de injeção de dinheiro nas economias por Bancos Centrais, vai fomentar a atividade no mercado, apesar da crise trazida pela pandemia da covid-19 e o ambiente político doméstico caótico. A fila de companhias que preparavam ofertas de ações antes da eclosão da crise começa a andar e promete um segundo semestre bastante aquecido para o mercado acionário brasileiro.

O BTG Pactual lançou ontem sua oferta subsequente, que pode somar R$ 2,5 bilhões para financiar o crescimento de sua plataforma de varejo digital. As postulantes a estreantes na B3 seguem na mesma toada: a Ambipar, que trabalha com gestão ambiental e tem um braço atuando na prevenção do novo coronavírus, prepara sua estreia na B3 em julho, em uma oferta de mais de R$ 1 bilhão. Entre a novatas, a fabricante de ouro Aura Minerals e a varejista Soma, dona da marca Farm, entre outras, também já estão com os IPOs no gatilho para serem lançados e já falam com investidores.

Há cerca de um mês o mercado local começou a abrir espaço para as ofertas que foram engavetadas com a chegada da pandemia. Na lista de candidatas haviam mais de duas dezenas com pedido feito junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), fila que agora começa a se desenrolar. Além de Ambipar, Aura e Soma, é esperado que as demais empresas aproveitem o momento. Já estão retomando os planos a varejista de materiais de construção Quero-Quero e a incorporadora You Inc. Do mesmo setor, a Riva também revisita os planos de oferta, segundo fontes.