Empresas que lançaram cartão próprio com bandeira Visa crescem 21% em 2020

Parte do esforço das companhias para diversificar os negócios e oferecer serviços financeiros, o lançamento de cartões de crédito próprios tem avançado no País. O número de empresas que aderiram à iniciativa em parceria com a Visa subiu 21% no ano passado. Entre os nomes que se juntaram recentemente a esse grupo estão iFood e Samsung.

Por ter uma bandeira por trás, os cartões conhecidos como co-branded são aceitos em outros estabelecimentos além dos da empresa que o lançou. O que o torna atraente aos clientes são as premiações e bonificações nas compras feitas no emissor. Já para as companhias, além de ser um canal de fidelização e nova fonte de receita, também é um caminho para obter mais informações sobre o comportamento de seus consumidores.

Ao perceber o interesse de empresas com menos tradição no lançamento de cartões próprios – antes a prática era mais restrita ao varejo e às companhias aéreas – a Visa criou, em 2019, uma modalidade para agilizar os lançamentos, com parceiros que facilitam a adoção de programas como o cashback pelos emissores. Até o ano passado, 120 empresas haviam aderido à opção.

