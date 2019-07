Empresas Simples de Crédito têm capital inicial abaixo do esperado

Autorizadas pelo governo em abril, as Empresas Simples de Crédito (ESC) têm se reproduzido, mas com capital inicial abaixo do esperado. Em menos de três meses, são 139 unidades no País. Ao contrário do que esperava o Sebrae que estimava média de capital inicial de R$ 1 milhão, as empresas têm registrado cerca de R$ 500 mil, segundo o Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring (Sinfac-SP).

Taxa livre

O Sinfac-SP estima que o juro médio cobrado pelas ESCs tem sido de 3,5% ao mês. Criadas para funcionar como um “banco individual”, formadas por pessoa física e focadas em empréstimos apenas a empresas do Simples, as ESCs só podem atuar regionalmente e nãosão submetidas à lei da usura (que impede cobrança abusiva de juros, maior que duas vezes a Selic).