Empresas vislumbram captar recurso no exterior apesar de turbulências por aqui

O dinheiro disponível no mercado global para a compra de títulos de dívidas emitidos por empresas de países emergentes pode aumentar no segundo semestre. A oportunidade pode favorecer até mesmo o Brasil, a despeito da preocupação de investidores com o cenário local conturbado devido à incerteza sobre o controle dos gastos públicos, que ameaça a permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Espaço aberto. A expectativa de que o caminho fique mais livre às empresas de países emergentes provém da tendência de retração, nos próximos meses, da atividade das companhias norte-americanas. Elas já captaram um recorde de US$ 1,3 trilhão até julho, considerando-se apenas as empresas com grau de investimento.

Liquidez.Os países ricos também estão injetando uma enxurrada de recursos em suas economias para conter os impactos da pandemia – o que também deve atender a necessidade de capital das empresas desses países e, consequentemente, diminuir a concorrência no mercado global de capitais.

Dinheiro que vem. A previsão é que o Brasil deve, facilmente, chegar ao mesmo montante de captações feitas em 2019, ou seja, acima de US$ 30 bilhões em títulos de dívida (bonds) emitidos. Além disso, os custos para captar lá fora devem continuar caindo.

Para o bolso. As empresas brasileiras que acessaram linhas de crédito bancárias caras no susto dos primeiros meses da quarentena estarão na fila para emissões de bonds a partir de setembro. Dadas as condições favoráveis, é prevista a presença de companhias que nunca alcançaram o bolso do investidor estrangeiro.