Empréstimos imobiliários do Itaú crescem 44% em 2018

O Itaú Unibanco aumentou em 44% os financiamentos imobiliários em 2018, comparado com o ano anterior, em âmbito nacional. Só no Sudeste, o valor destinado à área cresceu 40% em relação a 2017. No Estado de São Paulo, a alta foi de 37% no acumulado do ano. O Itaú figura entre os líderes na concessão de financiamentos de imóveis para pessoas físicas entre os bancos privados no país, com uma carteira total de mais de R$ 42 bilhões.// (Cristiane Barbieri)

