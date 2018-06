Encontro Nacional da Indústria terá anúncio de concessões municipais

O presidente Michel Temer deverá fazer o anúncio das primeiras concessões que devem ser licitadas em infraestrutura, saneamento, gestão de resíduos, iluminação pública e mobilidade urbana nesta semana. Os primeiros editais, no âmbito do Programa de Apoio à Contratação de Concessões Municipais, já estão prontos. O anúncio está previsto para acontecer no Encontro Nacional da Indústria de Construção (ENIC), na noite de quarta-feira em Florianópolis.

