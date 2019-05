Encontro reúne líderes de universidades corporativas em São Paulo

O GlobalCCU Fórum, evento que reúne a cada dois anos, em Paris, líderes das principais universidades corporativas do mundo desembarca essa semana, pela primeira vez, na América Latina. O encontro, que acontece entre os dias 7 e 9 de maio, ocorrerá na unidade brasileira da Hamburguer University, do McDonald’s, em São Paulo. Dentre as lideranças previstas, está o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari. Na ocasião, serão anunciadas as universidades corporativas campeãs deste ano. A Unibrad, do Bradesco, foi a vencedora da última edição.