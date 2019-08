Endividamento cresce entre consumidores que não estão com o nome sujo

O nível de endividamento entre os consumidores adimplentes, ou seja, que não estão com o ‘nome sujo’, subiu de 76% para 80% no primeiro semestre ante um ano antes, conforme levantamento da Boa Vista. A sondagem foi feita com cerca de dois mil consumidores que dizem estar muito, mais ou menos ou um pouco endividados. A pesquisa semestral e de abrangência nacional constatou queda no porcentual de consumidores adimplentes que dizem não ter dívidas.

