Endividamento e inadimplência dos brasileiros melhoram em maio

O brasileiro está, além de menos endividado, honrando seus compromissos em dia. Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e que será divulgada hoje, dia 05, mostra que a proporção de famílias com dívidas alcançou 59,1% em maio, inferior aos 60,2% vistos em abril. Em um ano, a queda foi ainda maior, uma vez que o indicador estava em 60,7%.

Em dia

O estudo da CNC mostra ainda que a proporção das famílias com dívidas ou contas em atraso também diminuiu no mês passado, baixando de 25,0% para 24,2% do total. Na comparação anual, a queda foi de 1,3 ponto porcentual.

