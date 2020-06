Enel estende trabalho remoto até o fim do ano

Maior empresa privada de distribuição de energia do País, a Enel Brasil e a Enel Green Power Brasil, líder em geração de energia solar e eólica, vão manter o teletrabalho até o fim do ano a todos os funcionários elegíveis. No total, serão cerca de 4.800 profissionais. Os demais – como engenheiros, técnicos e eletricistas – continuam indo a campo.

