Enel Green Power usa robôs e drones em usinas solares no Nordeste

A geradora de energia renovável Enel Green Power está utilizando drones e robôs para buscar maior eficiência na operação de suas usinas solares no Brasil. A empresa passou a contar com oito drones, para a realização de inspeções de painéis solares, e nove robôs, para aparar a vegetação rasteira, em cinco de suas usinas. De acordo com a companhia, a inspeção por drones permite que a empresa identifique falhas que poderiam demorar cerca de dez anos para serem notadas manualmente.

Milhões de painéis. Entre as unidades que receberam a inovação, estão os dois maiores parques solares da América do Sul: Nova Olinda, no Piauí, e Ituverava, na Bahia. Cada um deles possui quase um milhão de painéis solares. No total, os parques da Enel no Brasil têm, somados, 2,6 milhões de painéis, espalhados por terrenos de cerca de 2.300 hectares.

