Enel muda sedes para Marginal Pinheiros, em SP, e Porto Maravilha, no Rio

A Enel Brasil vai trocar de endereço. A companhia está levando sua sede de Alphaville, em Barueri, para o outro lado da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Até o fim do ano, ela passará a ocupar sete andares do Edifício Aroeira, imóvel de classe AAA da BR Properties. A torre faz parte do Parque da Cidade, complexo multiuso que também reúne shopping, hotel e residências.

No Rio, a empresa sairá da Praça Leoni Ramos, em Niterói, rumo ao Edifício Aqwa Corporate, na região do Porto Maravilha, com vista para a Baía de Guanabara. O imóvel, também um AAA, é da multinacional Tishman Speyer.

Mesmo com a mudança, o home office não será suspenso por completo. Os novos espaços foram projetados para o trabalho híbrido. A empresa ainda está trabalhando no detalhamento desse modelo, bem como no dimensionamento da quantidade de funcionários em cada local.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 21/07/2021, às 16h36.

