Enel se destaca em investimento em energia limpa nos mercados emergentes

O Grupo Enel é o maior investidor em energia limpa em mercados emergentes da última década, entre 2008 e 2017, segundo estudo anual da Climatescope sobre investimentos e políticas de energia limpa, publicado pela Bloomberg NEF. Com aportes da ordem de US$ 7,2 bilhões em energia renovável, especialmente eólica e solar, a empresa superou agentes como o Banco Mundial – segundo maior investidor, com US$ 5,4 bilhões – e a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Os investimentos no Brasil e em demais países da América Latina, como Chile e México, impulsionaram o grupo italiano para o topo da lista de investidores em energia limpa em países de economia em desenvolvimento. //Luciana Collet

