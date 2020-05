Enel tem alta de 14% na adesão de clientes a serviços digitais

As medidas de isolamento social para conter o novo coronavírus têm impulsionado a digitalização dos clientes da Enel Brasil, maior grupo de distribuição de energia do País. A empresa de origem italiana registrou crescimento de 14% na adesão dos consumidores de suas concessionárias em São Paulo, Goiás, Ceará e Rio Janeiro a seus serviços digitais desde o início da pandemia, em março. O grupo fornece energia elétrica para 17 milhões de clientes nos quatro estados.

Luz digital. A adesão diária à conta de luz digital da Enel teve alta de 190% na comparação com o período pré-quarentena. Só em São Paulo, esse crescimento foi de 270%. O número de downloads do aplicativo das distribuidoras também aumentou em 480% no mesmo período.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter