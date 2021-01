Enel vai mudar sede de Alphaville para a Marginal Pinheiros

A Enel Distribuição São Paulo está de mudança. A sede da companhia sairá de Alphaville, bairro nobre de Barueri (SP), para o Parque da Cidade, complexo multiúso que reúne prédios corporativos, shopping, hotel e residências na Marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo.

Sem sair de casa. A empresa ocupará um terço dos andares do Edifício Aroeira, imóvel de classe AAA pertencente à BR Properties dentro do empreendimento. A mudança ainda não tem data confirmada por causa da pandemia. Neste momento, os funcionários de escritório da Enel permanecem em home office.

Vai pagar quanto? O contrato de pré-locação abrange aproximadamente 14 mil metros quadrados dos 45,6 mil totais do prédio, conforme apurou a Coluna com fontes do mercado. O aluguel ficou em torno dos R$ 100 por metro quadrado, ou R$ 1,4 milhão por mês. Procuradas, Enel e BR Properties não comentam.

De volta. A mudança marca o retorno da sede da distribuidora de energia à capital paulista. Em 2012, sob o controle da antiga dona, a norte-americana AES, a companhia deixou a Vila Olímpia, reduto das empresas de energia na cidade de São Paulo, em direção a Barueri, com a intenção também de unificar operações que ficaram em mais de um endereço da cidade.

