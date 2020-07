Eneva ingressa no mercado de petróleo

Única empresa privada no Brasil a produzir energia elétrica a partir do gás natural extraído por ela mesma no Maranhão, a Eneva ingressou também no mercado de petróleo. A segunda descoberta de indício de óleo foi informada ontem à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e é encarada como uma nova oportunidade de geração de receita. O passo seguinte será avaliar melhor o projeto de viabilidade econômica.

