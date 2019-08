Eneva vai captar mais de R$ 1 bi em debêntures para projeto de gás

Coluna do Broadcast

A companhia de energia Eneva estrutura captação de debêntures de infraestrutura de mais de R$ 1 bilhão para financiar seu projeto de gás natural. Essa será a segunda emissão de debêntures incentivadas do governo federal neste ano no setor de gás. A primeira foi da Comgás no mês passado. A Eneva vai desenvolver em Roraima o projeto termoelétrico Jaguatirica II, de 132,3 MW, movido a gás natural.

De olho

Procurada, a Eneva afirma que sempre acompanha o mercado de debêntures, mas que no momento não há qualquer aprovação do conselho de administração para nova operação de dívida.

