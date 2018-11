Engie investe R$ 250 milhões em usinas solares

Coluna do Broadcast

A Engie, empresa privada de geração de energia, está entrando com força no negócio usinas no formato de condomínios solares, para a venda de energia limpa a residências e comércios que não tenham local adequado para a instalação de painéis solares.

O projeto prevê a instalação de 50 condomínios solares, com capacidade total de geração de 50 megawhatts, ou potencial de abastecimento de 50 mil residências. O investimento previsto no projeto é de R$ 250 milhões nos próximos anos. O primeiro condomínio está em fase de implantação em Pompeu, no Estado de Minas Gerais, para funcionamento em janeiro e fornecimento de energia solar, inicialmente, a 150 empresas.

