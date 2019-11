Engie leva PPP para iluminar Uberlândia

Por Fernanda Nunes

A francesa Engie venceu a disputa pela iluminação pública da cidade mineira de Uberlândia. A empresa vai participar de uma Parceria Público Privada (PPP) com foco principalmente na modernização e expansão da infraestrutura do município. O contrato prevê a substituição de mais de 87 mil lâmpadas do modelo tradicional pelas de tecnologia LED, o que deve gerar uma economia à prefeitura de pelo menos 49,39%. A lista de melhorias ainda inclui o atendimento a 12 prédios históricos e a instalação anual de mais 550 pontos de luz. A contratação da Engie foi publicada no Diário Oficial de Uberlândia na última segunda-feira (11). Na região, ela já opera duas usinas hidrelétricas, de Jaguara e Miranda.

