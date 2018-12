Engie mira contrato e concessões de aeroportos

Maior geradora privada de energia do País, a Engie fechou contrato para a manutenção de sistemas elétricos e ar condicionado com a BH Airport, operadora do aeroporto de Confins (MG). O acordo faz parte do movimento de avanço na área por parte da companhia, que faturou R$ 7,5 bilhões em 2018.

Leilões

Como parte da estratégia, a geradora estuda entrar como parceira em consórcios que vão participar das licitações de terminais aeroportuários. No mercado livre de energia, a Engie já vende o insumo para vários aeroportos e desenvolveu as soluções para cidades inteligentes, que podem ser aplicadas na área. Foco de expansão, o segmento de soluções recebeu investimentos de cerca de R$ 350 milhões entre aquisições e crescimento orgânico, em 2018. (Cristiane Barbieri)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +