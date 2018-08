Engie prevê investimentos de R$ 300 mi em serviços

A Engie vislumbra desembolsar mais de R$ 300 milhões para expandir seu segmento de serviços não regulados no Brasil, que inclui atividades como eficiência energética e geração solar distribuída. O montante inclui aquisições, investimento em ativos, além de crescimento orgânico. Somente de janeiro a agosto já foram aplicados R$ 230 milhões na Engie Soluções, incluindo a recente compra da consultoria especializada na área de energia GV Energy, que possui uma carteira que supera os R$ 5 bilhões em gestão de contratos de fornecimento de eletricidade. E o presidente da empresa, Leonardo Serpa, afirma que novas operações estão no forno, em especial em áreas como eficiência energética e iluminação pública, mas não revela detalhes.

Eficiência. O foco da Engie Soluções é ter uma gama completa de serviços de eficiência energética, desde consultoria e engenharia até monitoramento, instalação, financiamento e operação e manutenção dos sistemas, para capturar as diversas oportunidades junto ao mesmo cliente. Após fortalecer sua área de consultoria, um próximo passo pode ser dado na incorporação de soluções de armazenamento de energia em baterias. Mas a estratégia, neste caso, pode passar por trazer sistema já do portfólio global da Engie, após aquisição feita em 2016 nos EUA. No segmento de iluminação pública, a empresa pretende participar em processos previstos para serem abertos no quarto trimestre, como em Guarulhos.