Engie vai fornecer solução de gestão de trânsito para Blumenau

A Engie avança em sua diversificação, em particular na expansão do fornecimento de serviços dentro do conceito de cidades inteligentes. A empresa acertou um contrato com Blumenau (SC) para fornecer uma solução de gestão do trânsito local. Com isso, a cidade catarinense se torna a segunda do País a usar tecnologia de mobilidade urbana ofertada pela empresa, já utilizada em Niterói (RJ). O Centro de Controle Operacional de Blumenau terá uma plataforma única de integração, responsável, por exemplo, pelos sistemas de segurança viária.

