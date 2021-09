Enjoei lidera ranking de empresas na B3 com mulheres em conselho

A Enjoei lidera o ranking de empresas listadas na B3 com maior presença de mulheres em seus conselhos de administração, feito pelo Nu invest e Teva Indices. A plataforma de venda de produtos usados tem 60% do conselho formado por mulheres, seguida por Banco BMG e Lojas Marisa, com 50% cada, respectivamente. As companhias listadas no estudo têm entre duas e quatro mulheres em cada conselho e os resultados são referentes ao de setembro.

Os benefícios em promover a diversidade, não só de gênero, na gestão das companhias começam a ser percebidos internamente e pela visibilidade externa. Porém, para a analista de investimentos do Nu invest, Ângela Tosatto, são poucas as empresas que enxergam esse benefício.

Em agosto, o estudo da Teva Indices mostrou que as mulheres ocupavam apenas 14,4% dos assentos nos conselhos de administração, ou 329 contra 1.952 ocupados por homens. Além disso, em quase 40% das empresas, ainda não há nenhuma mulher nesse órgão de governança.

