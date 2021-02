Enquanto bancos fecham agências, Sicoob vê espaço e amplia rede

Enquanto os maiores bancos do País fecham agências com a maior digitalização, as cooperativas vão no caminho contrário. O Sicoob, maior sistema financeiro cooperativo do Brasil, encerrou 2020 com 197 novas agências. Em expansão, se tornou a terceira maior instituição do Brasil em rede de atendimento, com 3.480 postos, segundo o Banco Central (BC).

Grandes bancos têm sobreposição de agências

Entre os cinco primeiros colocados do ranking, que tem quatro grandes bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú), o Sicoob foi o único ampliar a rede em 2021, com avanço de 6%. O sistema de cooperativas diz estar atento à tendência de digitalização, mas afirma haver espaço para crescer fisicamente, enquanto os bancos enfrentam uma sobreposição de agências, segundo Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter